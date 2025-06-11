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08:15, 11 июня 2025Россия

Пролет беспилотника над Тамбовской областью сняли на видео

В сети появились кадры пролета беспилотника над Тамбовской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пролета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тамбовской областью. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден летательный аппарат, пролетающий в небе. Судя по кадрам, дрон принадлежит к самолетному типу, так как его размах крыльев достигает больших размеров.

Тамбовская область подверглась массовой атаке беспилотников ВСУ в ночь на среду, 11 июня. Как сообщал губернатор Евгений Первышов, из-за атаки началось возгорание, никто не пострадал.

Целью ВСУ в Тамбовской области мог быть Тамбовский пороховой завод. В сети также появились кадры из атакованного региона, на которых слышны звуки работающей сирены и серия взрывов.

ЖЗЛ
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