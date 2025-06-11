Пролет беспилотника над Тамбовской областью сняли на видео

В сети появились кадры пролета беспилотника над Тамбовской областью

В сети появились кадры пролета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тамбовской областью. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден летательный аппарат, пролетающий в небе. Судя по кадрам, дрон принадлежит к самолетному типу, так как его размах крыльев достигает больших размеров.

Тамбовская область подверглась массовой атаке беспилотников ВСУ в ночь на среду, 11 июня. Как сообщал губернатор Евгений Первышов, из-за атаки началось возгорание, никто не пострадал.

Целью ВСУ в Тамбовской области мог быть Тамбовский пороховой завод. В сети также появились кадры из атакованного региона, на которых слышны звуки работающей сирены и серия взрывов.