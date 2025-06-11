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07:53, 11 июня 2025Россия

Появились кадры из массово атакованной ВСУ Тамбовской области

В сети появились кадры из массово атакованной ВСУ Тамбовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Тамбовской области, которая была массово атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышны звуки работающей сирены, которая сопровождается серией взрывов. На другой видеозаписи видна световая вспышка на небе, за которой следует громкий звук.

Жители Тамбовской области сообщили о серии взрывов в небе в ночь на 11 июня. Целью ВСУ, как уточнялось, был Тамбовский пороховой завод. Информации о разрушениях и повреждениях не публиковалось.

Впоследствии губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что регион подвергся массовой атаке дронов, в результате падения одного из сбитых БПЛА началось возгорание, которое уже потушили. Ситуация, как заверил он, находится под контролем.

ЖЗЛ
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