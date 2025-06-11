Около десяти взрывов раздались в небе над российским городом

Shot: Около 10 взрывов прозвучали в небе над городом Котовск Тамбовской области

Около десяти взрывов раздались в небе над городом Котовск в Тамбовской области. Об этом пишет Shot в Telegram-канале со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пытающиеся атаковать российский город.

Согласно информации Mash, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Тамбовский пороховой завод.

Ранее 11 июня сообщалось, что силы ПВО уничтожили более пяти украинских беспилотников в Воронежской области. Предварительно, в результате попытки атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.