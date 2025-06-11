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03:38, 11 июня 2025Россия

В российском регионе сбили больше пяти беспилотников ВСУ

Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили более пяти БПЛА ВСУ в Воронежской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Воронежской области уничтожили более пяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате попытки атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрешений нет. Глава области отметил, что режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.

Ранее в ночь на 11 июня жители Курска сообщают о звуках взрыва в небе над городом. Как утверждают очевидцы, в некоторых домах начали дрожать окна. Предположительно, работает система ПВО. Официального подтверждения данной информации на текущий момент нет.

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