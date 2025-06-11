Жители российского города сообщили о звуках взрыва

Shot: Жители Курска сообщили о звуках взрыва в небе над городом

Жители Курска сообщают о звуках взрыва в небе над городом, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 11 июня пишет Shot в Telegram-канале.

Как утверждают очевидцы, в некоторых домах начали дрожать окна. При этом официальных данных о последствиях на земле и пострадавших пока нет, уточняет Shot.

Ранее сообщалось, что в Курске фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на стадион школы. Отмечается, что после происшествия летний пришкольный лагерь продолжил работать в штатном режиме.

До этого ВСУ попытались атаковать Белгородскую область. Беспилотники противника были сбиты, однако при падении обломков пострадал восьмилетний ребенок. В момент инцидента ребенок находился с бабушкой. Она и доставила его в больницу.