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10:05, 10 июня 2025Россия

Мэр Курска раскрыл подробности о падении фрагментов дрона ВСУ на школьный двор

Мэр Курска Котляров сообщил, что фрагменты БПЛА ВСУ упали на школьный стадион
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Курске фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на стадион школы. Подробности об этом сообщил глава российского города Сергей Котляров в Telegram-канале.

«️Сегодня ночью на стадион школы №59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены», — проинформировал чиновник.

Он добавил, что после происшествия летний пришкольный лагерь продолжил работать в штатном режиме. Других данных о ситуации глава города не привел.

В ночь на 10 июня стало известно, что дрон ВСУ упал на школьный двор в Курске, однако официальных данных не было. Сообщалось, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. В момент атаки жители города слышали пять взрывов.

По данным Минобороны, за ночь над Курской областью сбили два беспилотника. Всего над 12 регионами России средства противовоздушной обороны перехватили свыше сотни БПЛА.

ЖЗЛ
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