Мэр Курска раскрыл подробности о падении фрагментов дрона ВСУ на школьный двор

Мэр Курска Котляров сообщил, что фрагменты БПЛА ВСУ упали на школьный стадион

В Курске фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на стадион школы. Подробности об этом сообщил глава российского города Сергей Котляров в Telegram-канале.

«️Сегодня ночью на стадион школы №59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены», — проинформировал чиновник.

Он добавил, что после происшествия летний пришкольный лагерь продолжил работать в штатном режиме. Других данных о ситуации глава города не привел.

В ночь на 10 июня стало известно, что дрон ВСУ упал на школьный двор в Курске, однако официальных данных не было. Сообщалось, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. В момент атаки жители города слышали пять взрывов.

По данным Минобороны, за ночь над Курской областью сбили два беспилотника. Всего над 12 регионами России средства противовоздушной обороны перехватили свыше сотни БПЛА.