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00:59, 10 июня 2025Россия

Беспилотник ВСУ упал на школьный двор в российском городе

Shot: В Курсе беспилотник ВСУ упал на школьный двор
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на школьный двор в Курске. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев, он рухнул сам по себе.

Как уточняют свидетели инцидента, он произошел около 00:30. Сперва они услышали звук мотора БПЛА, после чего тот резко начал пикировать и упал. «В этот момент людей там не было ... Очевидцы утверждают, что детонации СВУ [самодельного взрывного устройства] не было», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал, о разрушениях также не сообщается. Отмечается, что над разными районами города было слышно минимум пять взрывов. Согласно предварительным данным, работает система противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что с 21:50 до 23:55 9 июня было сбито 76 беспилотников над разными регионами страны.

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