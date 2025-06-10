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00:23, 10 июня 2025Россия

Число сбитых за вечер над регионами России украинских БПЛА раскрыли

Российские системы ПВО сбили почти 80 БПЛА за два часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Почти 80 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над регионами России за два часа вечером 9 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«С 21:50 до 23:55 силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников», — говорится в сообщении.

Большая часть из них — 46 — была ликвидирована в небе над Брянской областью. Еще 16 — на Белгородской областью, 9 — над Республикой Крым. По 2 БПЛА сбили над Орловской и Калужской областями, 1 — над Воронежской областью.

Вечером 9 июня очевидцы в Брянске сообщали о вспышках и клубах дыма.

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