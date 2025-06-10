Число сбитых за вечер над регионами России украинских БПЛА раскрыли

Российские системы ПВО сбили почти 80 БПЛА за два часа

Почти 80 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над регионами России за два часа вечером 9 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«С 21:50 до 23:55 силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников», — говорится в сообщении.

Большая часть из них — 46 — была ликвидирована в небе над Брянской областью. Еще 16 — на Белгородской областью, 9 — над Республикой Крым. По 2 БПЛА сбили над Орловской и Калужской областями, 1 — над Воронежской областью.

Вечером 9 июня очевидцы в Брянске сообщали о вспышках и клубах дыма.