Над российском городом прогремело несколько взрывов

Shot: Над Брянском прогремело около восьми взрывов

Несколько взрывов прогремело в небе над Брянском. Согласно информации Telegram-канала Shot, город пытаются атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Очевидцы сообщили, что взрывы раздались около 22:10. Они также рассказали, что увидели в небе яркие вспышки и дым. «Предварительно, сработала система ПВО [противовоздушной обороны] по вражеским БПЛА», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 9 июня над регионами России было перехвачено 49 беспилотников.