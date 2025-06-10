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22:27, 9 июня 2025Россия

Над российском городом прогремело несколько взрывов

Shot: Над Брянском прогремело около восьми взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Несколько взрывов прогремело в небе над Брянском. Согласно информации Telegram-канала Shot, город пытаются атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины.

Очевидцы сообщили, что взрывы раздались около 22:10. Они также рассказали, что увидели в небе яркие вспышки и дым. «Предварительно, сработала система ПВО [противовоздушной обороны] по вражеским БПЛА», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 9 июня над регионами России было перехвачено 49 беспилотников.

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