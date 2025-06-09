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06:21, 9 июня 2025Россия

Минобороны сообщило о перехвате БПЛА в российских регионах в ночь на 9 июня

Минобороны: Система ПВО в ночь на 9 июня перехватила 49 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 июня перехватила 49 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над рядом регионов, в том числе Чувашской Республикой. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что по 13 БПЛА были поражены в Курской и Нижегородской областях. В свою очередь, в Воронежской и Орловской областях подавили по 9 беспилотников.

Кроме того, два дрона были сбиты в Чувашской республике и Брянской области, а еще один БПЛА поразили в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый». Инцидент попал на видео.

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