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07:19, 10 июня 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 102 беспилотника ВСУ над регионами России за ночь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

В ночь на вторник, 10 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки на Россию были предприняты в период с 21:50 9 июня по московскому времени до 5:50 10 июня. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 102 дрона над 12 регионами России.

Больше всего летательных аппаратов — 46 — сбили над Брянской областью. Еще 20 перехватили над Белгородской, по 9 — над Воронежской областью и Крымом, по 4 – над Калужской областью и Татарстаном, 3 — над Московским регионом, по 2 – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, 1 – над Смоленской областью.

Как отчитывались в Минобороны, вечером 10 июня силы ПВО сбили 76 дронов над шестью регионами, в том числе над Брянской областью, Крымом, Орловской и Калужской областями, а также Воронежской областью.

ЖЗЛ
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