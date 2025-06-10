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01:50, 10 июня 2025Россия

В Белгороде при атаке ВСУ пострадал ребенок

Гладков: При атаке ВСУ в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область. Беспилотники противника были сбиты, однако при падении обломков пострадал восьмилетний ребенок. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации чиновника, в момент инцидента ребенок находился с бабушкой. Она и доставила его в больницу. «У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», — говорится в сообщении. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Также в результате падения обломков в нескольких местах загорелась сухая растительность, но возгорания были быстро ликвидированы.

Ранее в Курске беспилотник рухнул на школьный двор. Никто не пострадал.

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