В Белгороде при атаке ВСУ пострадал ребенок

Гладков: При атаке ВСУ в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область. Беспилотники противника были сбиты, однако при падении обломков пострадал восьмилетний ребенок. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации чиновника, в момент инцидента ребенок находился с бабушкой. Она и доставила его в больницу. «У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», — говорится в сообщении. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Также в результате падения обломков в нескольких местах загорелась сухая растительность, но возгорания были быстро ликвидированы.

Ранее в Курске беспилотник рухнул на школьный двор. Никто не пострадал.