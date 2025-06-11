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06:59, 11 июня 2025Россия

В российском регионе из-за массовой атаки беспилотников ВСУ начался пожар

Тамбовский губернатор Первышов: Возгорание началось из-за массовой атаки БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Из-за массовой атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тамбовскую область в регионе началось возгорание. Об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

«В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск. В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями», — написал Первышов.

По его информации, никто не пострадал, на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Ситуация, как заверил глава региона, находится под контролем. Он также призвал не снимать и не выкладывать в социальные сети фото и видео работы сил противовоздушной обороны (ПВО) и попыток атак дронов.

Жители Тамбовской области сообщили о серии взрывов в небе в ночь на 11 июня. Целью ВСУ, как уточнялось, был Тамбовский пороховой завод. Информации о разрушениях и повреждениях не публиковалось.

ЖЗЛ
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