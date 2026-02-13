В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

Чепа: Мединский возглавит делегации России из-за смены темы переговоров

Помощник президента России Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на предстоящих переговорах по Украине, так как сменился характер обсуждаемых в рамках мирного процесса вопросов. Изменения в составе группы объяснил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Газетой.ру».

«Есть группа вопросов, которые обсуждают военные, есть группы вопросов, которые обсуждают юристы, гражданские, там все что угодно, разные [темы]», — пояснил он.

При этом парламентарий призвал не спекулировать на тему того, что будет обсуждаться на предстоящей встрече.

О том, что Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах в Женеве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча пройдет в трехстороннем формате при участии США 17-18 февраля.

На предыдущем раунде переговоров, проходившем в Абу-Даби, российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков. Также в группу входил первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин, участвовавший в переговорах в Стамбуле в мае-июне 2025 года.