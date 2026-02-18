Глава украинской делегации раскрыл следующий шаг по переговорам

Умеров назвал достижение консенсуса следующим шагом по переговорам по Украине

Следующий шаг мирного процесса по Украине — достичь консенсуса с российской стороной по ключевым решениям и представить решения лидерам. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустам Умеров, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Следующий шаг — достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача — подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений», — заявил Умеров.

Он отметил, что по итогам встречи был достигнут прогресс, однако стороны не могут разглашать все детали на текущей стадии переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе в переговорах по итогам встречи в Женеве. По его словам, Россия и Украина почти договорились о том, как мониторить прекращение огня.