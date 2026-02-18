Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:15, 18 февраля 2026Бывший СССР

Глава украинской делегации раскрыл следующий шаг по переговорам

Умеров назвал достижение консенсуса следующим шагом по переговорам по Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Следующий шаг мирного процесса по Украине — достичь консенсуса с российской стороной по ключевым решениям и представить решения лидерам. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустам Умеров, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Следующий шаг — достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача — подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений», — заявил Умеров.

Он отметил, что по итогам встречи был достигнут прогресс, однако стороны не могут разглашать все детали на текущей стадии переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе в переговорах по итогам встречи в Женеве. По его словам, Россия и Украина почти договорились о том, как мониторить прекращение огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Российские пенсионеры массово заинтересовались Китаем

    Рита Дакота помыла голову в луже

    Спасение трехлетнего ребенка обернулось для российского инспектора травмами

    Названа проблема политики Европы

    В МИД отреагировали на угрозу перенести конфликт на территорию России от соседней страны

    Залужный обвинил Зеленского в провале наступления

    Исполнителя песни «За тебя калым отдам» госпитализировали прямо с концерта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok