Зеленский рассказал об одной договоренности по прекращению огня

Зеленский: Россия и Украина почти договорились о мониторинге прекращения огня

Россия и Украина на переговорах в Женеве почти договорились о том, как мониторить прекращение огня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит в Telegram телеканал «Новости.Live».

«Военные понимают как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они в принципе там почти обо всем договорились», — сказал он.

При этом политик отметил, что мониторинг прекращения боевых действий точно будут осуществлять США. Зеленский отметил, что все остальные детали ему должен доложить начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов по возвращении в страну.

