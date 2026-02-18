Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 18 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал об одной договоренности по прекращению огня

Зеленский: Россия и Украина почти договорились о мониторинге прекращения огня
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Россия и Украина на переговорах в Женеве почти договорились о том, как мониторить прекращение огня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит в Telegram телеканал «Новости.Live».

«Военные понимают как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они в принципе там почти обо всем договорились», — сказал он.

При этом политик отметил, что мониторинг прекращения боевых действий точно будут осуществлять США. Зеленский отметил, что все остальные детали ему должен доложить начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов по возвращении в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    76-летнего похитителя унитаза не могли поймать три месяца

    Глава украинской делегации описал свой настрой после переговоров одним словом

    Не справившегося с детским плачем россиянина наказали 18-летним заключением

    Посетивший 60 стран россиянин описал пять из них фразой «точно не вернусь»

    Трепова пожаловалась на проблемы в колонии

    В Госдуме одобрили проект закона о пресечении уклонений от обязанности по защите Отечества

    Украинский командир ответит за унесший жизнь военкора Первого канала теракт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok