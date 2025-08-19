Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 19 августа 2025РоссияЭксклюзив

Значение контроля ВС России над Славянском и Краматорском объяснили

Военный эксперт Глазунов: Краматорск и Славянск необходимы для контроля над ДНР
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ДНР остались три крупных города, которые необходимо взять под контроль — это Славянск, Краматорск и Дружкова, поскольку они имеет важное значение для России, рассказал военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали серьезные укрепления в краматорско-славянской агломерации. Это, по его словам, объясняет скорость продвижения российских войск на этом направлении.

Политолог рассказал, что Краматорск на сегодня является столицей ДНР со стороны Украины, поэтому его освобождение означает, что донецкая украинская администрация больше не будет существовать. Также он указал, что Славянск — это крупный железнодорожный узел, через который идет оружие, техника, подвоз боеприпасов, поэтому его значение также велико.

«Вообще, Краматорск и Славянск — это два таких важных города, после освобождения которых ДНР будет уже полностью под управлением России. Поэтому, обороняя их за три года войны, Украина сумела выстроить там очень мощную систему укреплений. ВСУ будут держаться за эти города как за последние рубежи ДНР, потому что за ними уже полностью открывается дорога на Днепр и Киев», — объяснил Глазунов.

Ранее стало известно, что на встрече украинского лидера Владимира Зеленского с его американским коллегой журналист задал вопрос о территориальных уступках Киева. Зеленский прямо не ответил на поставленный вопрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал Украине много земли

    Скорая помощь приняла за пьяных семью отравившихся россиян

    Трамп высказался о возвращении Крыма Украине

    Известного российского певца заподозрили в изменах жене-телеведущей

    Трамп захотел бороться с ветряными мельницами

    Трамп захотел в рай

    Появились подробности о похоронах не вернувшегося с СВО родного брата Милонова

    В Госдуме связали костюм Зеленского с «умасливанием» Трампа

    Россиянин попытался заменить домофон и лишился миллионов рублей

    Трамп рассказал о теплых отношениях с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости