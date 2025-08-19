Значение контроля ВС России над Славянском и Краматорском объяснили

Военный эксперт Глазунов: Краматорск и Славянск необходимы для контроля над ДНР

В ДНР остались три крупных города, которые необходимо взять под контроль — это Славянск, Краматорск и Дружкова, поскольку они имеет важное значение для России, рассказал военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали серьезные укрепления в краматорско-славянской агломерации. Это, по его словам, объясняет скорость продвижения российских войск на этом направлении.

Политолог рассказал, что Краматорск на сегодня является столицей ДНР со стороны Украины, поэтому его освобождение означает, что донецкая украинская администрация больше не будет существовать. Также он указал, что Славянск — это крупный железнодорожный узел, через который идет оружие, техника, подвоз боеприпасов, поэтому его значение также велико.

«Вообще, Краматорск и Славянск — это два таких важных города, после освобождения которых ДНР будет уже полностью под управлением России. Поэтому, обороняя их за три года войны, Украина сумела выстроить там очень мощную систему укреплений. ВСУ будут держаться за эти города как за последние рубежи ДНР, потому что за ними уже полностью открывается дорога на Днепр и Киев», — объяснил Глазунов.

Ранее стало известно, что на встрече украинского лидера Владимира Зеленского с его американским коллегой журналист задал вопрос о территориальных уступках Киева. Зеленский прямо не ответил на поставленный вопрос.