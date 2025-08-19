Пушилин назвал серьезными укрепления ВСУ в краматорско-славянской агломерации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали серьезные укрепления в краматорско-славянской агломерации, что объясняет скорость продвижения российских войск на этом направлении. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что взятие под контроль Славянска позволило бы снабдить регион водой и снять водную блокаду, введенную Киевом. При этом он назвал очень серьезными оборонительные сооружения в районе города и подчеркнул, что российские войска взяли бы его за день или за неделю, если бы у них была такая возможность.

«Мы прекрасно понимаем, что линия фронта двигается, исходя из тех возможностей, исходя из множества факторов, и здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но краматорско-славянская агломерация очень серьезно укреплена. И здесь нужно быть реалистами, если бы была возможность за день, за неделю освободить, то, естественно, наши бойцы бы это сделали», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин назвал вопрос водоснабжения жителей Донбасса одним из наиболее актуальных в развитии региона. При этом он заявил, что данная проблема обострилась из-за водной блокады со стороны Украины.