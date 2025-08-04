Путин обозначил приоритеты в развитии ДНР

Путин: Вопросы водоснабжения и здравоохранения наиболее актуальны в развитии ДНР

Вопросы водоснабжения, здравоохранения, восстановления жилого фонда и строительства инфраструктурных объектов являются наиболее актуальными в развитии Донецкой народной республики (ДНР). Приоритеты обозначил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Денисом Пушилиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, также важна экономика в целом. «Прежде всего, конечно, угольная отрасль — там есть вопросы, которые требуют особого внимания. И социалка, из нее прежде всего здравоохранение», — сказал он.

В свою очередь, Пушилин назвал вопрос водообеспечения населения самым сложным и серьезным. Он подчеркнул, что проблема обострилась из-за водной блокады со стороны Украины.

Ранее глава ДНР допустил создание курорта на месте завода «Азовсталь» в Мариуполе, который получил сильные повреждения в ходе боевых действий. По его оценке, восстановление предприятия нецелесообразно.