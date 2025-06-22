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13:22, 22 июня 2025Россия

В ДНР допустили создание курорта вместо восстановления «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин: Восстановление завода «Азовсталь» нецелесообразно
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Восстановление завода «Азовсталь» в Мариуполе, который получил сильные повреждения в ходе боевых действий, нецелесообразно. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин допустил создание курорта вместо этого, передает РИА Новости.

«Завод "Азовсталь" получил серьезнейшие повреждения. В том виде, в котором он был, его восстанавливать нецелесообразно. Соответственно, здесь открываются возможности дополнительные по развитию туризма и курортной составляющей», — сказал он на полях ПМЭФ.

Пушилин подчеркнул, что у ДНР 124 километра береговой линии. Кроме того, вокруг Азовского моря формируют развитую транспортную инфраструктуру.

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В мае мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что на территории «Азовстали» может появиться постиндустриальный парк, однако окончательное решение должны будут принять власти и глава ДНР. По его словам, на заводе продолжаются работы по разминированию.

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