В ДНР допустили создание курорта вместо восстановления «Азовстали»

Глава ДНР Пушилин: Восстановление завода «Азовсталь» нецелесообразно

Восстановление завода «Азовсталь» в Мариуполе, который получил сильные повреждения в ходе боевых действий, нецелесообразно. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин допустил создание курорта вместо этого, передает РИА Новости.

«Завод "Азовсталь" получил серьезнейшие повреждения. В том виде, в котором он был, его восстанавливать нецелесообразно. Соответственно, здесь открываются возможности дополнительные по развитию туризма и курортной составляющей», — сказал он на полях ПМЭФ.

Пушилин подчеркнул, что у ДНР 124 километра береговой линии. Кроме того, вокруг Азовского моря формируют развитую транспортную инфраструктуру.

В мае мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что на территории «Азовстали» может появиться постиндустриальный парк, однако окончательное решение должны будут принять власти и глава ДНР. По его словам, на заводе продолжаются работы по разминированию.