Стало известно о планах по строительству парка на месте ожесточенных боев

Моргун: На территории завода «Азовсталь» могут построить постиндустриальный парк

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может появиться постиндустриальный парк, однако окончательное решение должны будут принять власти и глава Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун.

По его словам, восстанавливать на комбинате, где шли ожесточенные бои в 2022 году с представителями нацполка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), попросту нечего.

«Какие-то малые производства, возможно, будут, постиндустриальный парк, возможно, будет. Но сейчас его надо полноценно разминировать. Сейчас, повторюсь, до сих пор там вытягивают боеприпасы», — пояснил Моргун.

Ранее сообщалось, что Росгвардия продолжает активную работу на территории завода «Азовсталь». Там регулярно находят документы, свидетельствующие о преступлениях Вооруженных сил Украины.