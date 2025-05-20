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08:31, 20 мая 2025Моя страна

Стало известно о планах по строительству парка на месте ожесточенных боев

Моргун: На территории завода «Азовсталь» могут построить постиндустриальный парк
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может появиться постиндустриальный парк, однако окончательное решение должны будут принять власти и глава Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости мэр города Олег Моргун.

По его словам, восстанавливать на комбинате, где шли ожесточенные бои в 2022 году с представителями нацполка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), попросту нечего.

«Какие-то малые производства, возможно, будут, постиндустриальный парк, возможно, будет. Но сейчас его надо полноценно разминировать. Сейчас, повторюсь, до сих пор там вытягивают боеприпасы», — пояснил Моргун.

Ранее сообщалось, что Росгвардия продолжает активную работу на территории завода «Азовсталь». Там регулярно находят документы, свидетельствующие о преступлениях Вооруженных сил Украины.

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