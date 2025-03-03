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11:58, 3 марта 2025Силовые структуры

Росгвардия рассказала о работе в бункерах и лабиринтах «Азовстали» в Мариуполе

Росгвардия рассказала о поиске оружия и боеприпасов в лабиринтах «Азовстали»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Росгвардия продолжает активную работу на территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, вместе с сотрудниками военной контрразведки росгвардейцы проводят оперативно-разыскные мероприятия по поиску оружия и боеприпасов. Там регулярно находят документы, свидетельствующие о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Боевые действия в Мариуполе начались в конце февраля 2022 года. В апреле Народная милиция Донецкой народной республики объявила о блокировке на территории завода «Азовсталь» большой группы солдат ВСУ. 4 мая занимавший пост министра обороны Сергей Шойгу объявил о полном контроле города российскими военными. Сдача солдат ВСУ в плен началась 16 мая и продлилась четыре дня. С территории завода вышли 2439 военнослужащих.

В ноябре 2024 года Россия обменяла девять женщин, служивших поварихами в бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на территории завода «Азовсталь».

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