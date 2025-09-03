Экономика
03:17, 4 сентября 2025

Последствия нашествия бакланов на Байкал оценили

Орнитолог Мишин: Рост популяции бакланов на Байкал для людей не опасно
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В районе озера Байкал наблюдается резкий рост популяции бакланов. Чем он грозит туристам и экосистеме, телеканалу «360» разъяснил орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.

Нашествие бакланов на Байкале для людей опасности не представляет. Худшее, что грозит в этом случае людям, — это птичьи экскременты. Посредством этого бакланы обороняются от хищников. «Практически все виды, когда защищают гнездовье, налетают и "бомбят" — гадят на хищника. Тем самым они приводят его в полную несуразность, после чего ему приходится ретироваться и попытаться отмыться», — рассказал Мишин.

Засилье бакланов специалист объясняет хорошими условиями, в особенности сложившейся на Байкале кормовой базой. Но к падению численности рыб это явление не приведет, успокаивает сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова. «Они в первую очередь отлавливают рыбу слабую, малоподвижную, пораженную паразитами (именно это чаще всего заставляет рыб держаться возле поверхности), таким образом оздоравливая популяцию (...) Взрослые омуль и хариус сами размером с баклана, он на них физически не может охотиться», — поделилась орнитолог. По ее мнению, нашествие бакланов — не что иное, как сезон миграций. Птицы разлетятся, как только на озере станет меньше легкой добычи.

Ранее местные рыбаки заявляли, что бакланы, охотясь на рыбу над водой, не съедают ее, а надкусывают. В итоге раненая рыба остается на поверхности и все равно не выживает. Помимо этого, местные жители обвиняют расплодившихся бакланов в сокращении числа хариуса, омуля и порче растительности.

