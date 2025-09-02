Байкал заполонили бакланы

Mash: Популяция бакланов на Байкале, Ангаре и Енисее резко увеличилась

На Байкале, Ангаре и Енисее в 2025 году резко увеличилась популяция бакланов. Об их нашествии сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в этом году пернатые активно размножались и устроили нашествие на вышеуказанные водоемы. На записи, сделанной очевидцами, можно увидеть крупную стаю из сотен птиц, пролетающих над водой.

Одним из последствий увеличения популяции бакланов для Байкала стало сокращение числа хариуса, омуля и других обитателей озера. Негативно оно повлияло и на местную растительность.

Рыбаки сообщили, что птицы охотятся на рыбу над водой, не съедают, но надкусывают ее. В результате раненая рыба остается на поверхности и все равно не выживает.

