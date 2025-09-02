Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:08, 3 сентября 2025Экономика

Байкал заполонили бакланы

Mash: Популяция бакланов на Байкале, Ангаре и Енисее резко увеличилась
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Байкале, Ангаре и Енисее в 2025 году резко увеличилась популяция бакланов. Об их нашествии сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в этом году пернатые активно размножались и устроили нашествие на вышеуказанные водоемы. На записи, сделанной очевидцами, можно увидеть крупную стаю из сотен птиц, пролетающих над водой.

Одним из последствий увеличения популяции бакланов для Байкала стало сокращение числа хариуса, омуля и других обитателей озера. Негативно оно повлияло и на местную растительность.

Рыбаки сообщили, что птицы охотятся на рыбу над водой, не съедают, но надкусывают ее. В результате раненая рыба остается на поверхности и все равно не выживает.

Ранее стало известно, что жители города Советская Гавань Хабаровского края пожаловались на нашествие гадюк и щитомордников из-за жары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Названа цена самой просторной квартиры в Сочи

    «Роза Хутор» отправит спасателей искать пропавшего в горах россиянина

    В Киеве прозвучали взрывы

    Расхитители могил стали торговать черепами, мумиями и кошельками из человеческой кожи

    Россиян призвали массово протестировать на опасное заболевание

    Россиянин продал мужчину за колбасу и получил 10 лет колонии

    В бундестаге предложили взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков»

    Ксения Собчак запретила шутить про 3 сентября

    Названа неожиданная польза черники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости