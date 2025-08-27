Экономика
14:21, 27 августа 2025Экономика

В Советской Гавани пожаловались на нашествие ядовитых змей

Полина Кислицына (Редактор)

Жители Советской Гавани Хабаровского края пожаловались на нашествие ядовитых змей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть рептилий, ползающих в траве и по придомовой территории. По словам охотоведов, гадюки и щитомордники активизировались по причине аномальной жары. Они объяснили, что из-за высоких температур змеи хотят спрятаться в прохладных местах. При возможной встрече с пресмыкающимся эксперты настоятельно порекомендовали не трогать их — безопаснее будет спокойно отойти от нее подальше.

Ранее в августе начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров призвал жителей столичного региона быть осторожными осенью, поскольку в это время велик риск столкнуться с лосем, гадюкой или шершнем.

