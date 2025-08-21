Экономика
20:28, 21 августа 2025Экономика

Жителей Подмосковья предупредили об опасных животных осенью

Эколог Бурмистров: Осенью в Подмосковье нужно опасаться гадюк и лосей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Осенью в Подмосковье необходимо опасаться гадюк и лосей. Об этом предупредил жителей столичного региона начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров, пишет «Москва 24».

«Ночи становятся холодными, поэтому днем змеи стараются выползать на места, которые хорошо прогреваются», — отметил эколог. По поводу лосей Бурмистров сказал, что эти животные никогда не нападают первыми на человека. Поэтому лучше их не провоцировать.

Помимо этого, специалист призвал опасаться шершней. Укус этого насекомого чреват сильными аллергическими реакциями — особенно беречь нужно лицо и шею.

Ранее профессор, руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология» Руслан Бутовский предупредил, что в России могут закрепиться ядовитые пауки-осы, если потепление климата продолжится.

    Все новости