Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:39, 14 мая 2026Мир

В США высказались о следующем шаге Зеленского

Аналитик Макговерн: Зеленскому придется заключить сделку с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Россией из-за того, что Европа существенно сократит помощь Украине. Следующий шаг политика назвал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире на YouTube.

«Увидит ли Зеленский свет в конце тоннеля и поймет ли, что он может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает, хотя бы потому, что европейцы, которые все это время подстрекали его вопреки "духу Анкориджа", прекратят это делать, так как у них обострились свои внутренние проблемы», — высказался аналитик.

По его словам, европейцы неизбежно сократят финансирование из-за внутренних проблем.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество. Он подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость этого шага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Онищенко раскрыл сроки создания вакцины от хантавируса

    Си Цзиньпин назвал ключевой фактор в отношениях КНР и США

    Новый маршрут «Москва — область» в Мытищи запустят в конце недели

    Российский офицер назвал помощников в зачистке позиций ВСУ

    Зеленского предупредили о катастрофе

    Американский профессор сообщил о новом военном союзе против России

    На Западе раскрыли фатальные для Украины последствия скандала с Ермаком

    Названа причина высокого давления у мужчин в России

    Муж перемолол королеву красоты в блендере и спокойно выслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok