Аналитик Макговерн: Зеленскому придется заключить сделку с Россией

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Россией из-за того, что Европа существенно сократит помощь Украине. Следующий шаг политика назвал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире на YouTube.

«Увидит ли Зеленский свет в конце тоннеля и поймет ли, что он может пойти на какие-то уступки? Думаю, что в конце концов он это сделает, хотя бы потому, что европейцы, которые все это время подстрекали его вопреки "духу Анкориджа", прекратят это делать, так как у них обострились свои внутренние проблемы», — высказался аналитик.

По его словам, европейцы неизбежно сократят финансирование из-за внутренних проблем.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество. Он подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость этого шага.