06:29, 14 мая 2026Мир

В Европе указали на риск Киева лишиться финансовой помощи из-за Ермака

Александра Синицына

Фото: Alina Smutko / Reuters

Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака неизбежно отразится на будущей финансовой помощи Киеву от Евросоюза. На такие риски указал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, его цитирует РИА Новости.

Евродепутата спросили, может ли новый скандал на Украине, связанный с личностью Ермака, повлиять на поддержку республики от западных союзников.

«Да. Даже если правительства [стран ЕС] хотят продолжать нынешнюю политику масштабной финансовой поддержки Украины, общественное мнение, похоже, быстро меняется в противоположном направлении», — подчеркнул Картрайзер.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили бывшему главе ОП Андрею Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.

