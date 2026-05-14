Мужчина сходил в туалет и оказался в отделении неотложной помощи в критическом состоянии

49-летний пользователь Reddit с ником Alwayscooking345 рассказал о том, как оказался в критическом состоянии после обычного похода в туалет. Закончив свои дела, мужчина почувствовал дискомфорт в области грудной клетки.

«Легкое головокружение дополнялось небольшой болью в плече и ощущением, будто меня сильно ударили в диафрагму. Спустя 10 минут мне не стало легче, поэтому я решил поехать в отделение неотложной помощи. Я мог бы вызвать врачей на дом или вызвать такси, но почему-то предпочел сесть за руль и 20 минут ехать до ближайшего хорошего госпиталя», — написал автор.

В клинике ему диагностировали инфаркт, врачи немедленно начали лечение. Доктор сказал мужчине, что если бы он проигнорировал симптомы и просто лег спать, то утром он, скорее всего, уже бы не проснулся.

«Ирония в том, что это случилось, когда я как раз собиралась в спортзал. Даже не представляю, как бы все было, если бы это случилось там. У меня нет лишнего веса, я не люблю жирную и жареную пищу, но у меня было много других факторов риска, таких как наследственность, генетика и так далее», — объяснил мужчина.

