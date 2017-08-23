Роскомнадзор изучил баттл Гнойного и Оксимирона до пятой минуты

Роскомнадзор проанализировал рэп-баттл исполнителей Гнойного и Оксимирона на предмет нецензурных выражений. Об этом сообщил журналист Максим Кашулинский в своем Facebook.

«Это самый безумный отголосок баттла Оксимирона и Гнойного. Специальная государственная организация — ФГУП РЧЦ ЦФО, проводя мониторинг, обнаружила мат на сайте Republic — внутри видео с баттлом, которое подгружается с YouTube», — написал он.

Кашулинский также опубликовал фотографию протокола. В нем приводятся матерные выражения, найденные в ролике, с указанием хронометража. Список заканчивается на пятой минуте и содержит шесть нецензурных слов, при этом видеозапись длится более часа.

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«Сегодня был составлен протокол об административном правонарушении», — добавил журналист.

21 августа сообщалось, что Роскомнадзор принял решение оштрафовать шесть изданий, опубликовавших у себя видеозапись баттла. Среди них оказались РИА Новости, «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», Republic, телеканал «Дождь» и сайт журнала Maxim.

Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный.