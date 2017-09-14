«Тарзан» очутился на «Миротворце»

Российский актер, певец и бодибилдер Сергей «Тарзан» Глушко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информация об этом появилась на самом ресурсе.

Отмечается, что Глушко попал в «чистилище» сайта за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Он был членом жюри конкурса красоты «Жемчужина Чёрного моря-2017», который в июле проходил в Севастополе.

«Миротворец» регулярно публикует в разделе «Чистилище» личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешним киевским властям, а также российских артистов, побывавших в Крыму после его присоединения к России. На ресурсе выложены сведения о таких артистах, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Дима Билан и Стас Пьеха. 8 сентября на этом сайте появились личные данные генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки и почти 300 человек, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив.