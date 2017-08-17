«Миротворец» поглумился над смертью Глаголевой

Администрация украинского сайта «Миротворец» опубликовала в Facebook пост, посвященный смерти актрисы Веры Глаголевой. Артистку обвинили в «поддержке агрессии России против Украины».

«Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в "Чистилище" это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона», — говорится в посте.

Администраторы заявили, что онкологическое заболевание у Глаголевой диагностировали после того, как она «нарушила государственную границу Украины и попала в "Чистилище" "Миротворца"».

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«Миротворец» регулярно публикует в разделе «Чистилище» личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также российских артистов, побывавших в Крыму после его присоединения к России. На ресурсе выложены сведения о таких артистах, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Дима Билан и Стас Пьеха.

Украина считает воссоединившийся с Россией в 2014 году Крым своей территорией. Москва настаивает, что проведение референдума, в результате которого республика изменила территориальную принадлежность, соответствовало нормам международного права.

Вера Глаголева скончалась в Германии 16 августа. Ей был 61 год. По информации близкого к семье источника, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Муж актрисы Кирилл Шубский подтвердил, что она умерла после продолжительной болезни.

