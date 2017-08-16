Путин выразил соболезнования семье Глаголевой

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Веры Глаголевой, скончавшейся 16 августа от онкологического заболевания. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.
«Ее творчество знали, ценили, любили миллионы людей, а коллеги видели в Вере Глаголевой настоящего Мастера, бесконечно преданного высокому искусству и своему делу. Ее кончина – невосполнимая потеря для всей нашей культуры», — говорится в сообщении президента.
Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни. Актриса родилась в Москве 31 января 1956 года. В кино дебютировала в 1975 году в картине «На край света...». В 1983 году журнал «Советский экран» признал ее лучшей актрисой СССР за роль в мелодраме «Выйти замуж за капитана». В 1990 году сняла первый фильм в качестве режиссера — мелодраму «Сломанный свет». Ее последней работой стала экранизация пьесы Тургенева «Месяц в деревне» под названием «Две женщины» (2014).