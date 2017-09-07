Жительницу Севастополя внесли в «Миротворец» за участие в конкурсе красоты

Представлявшую Россию на конкурсе «Миссис Вселенная» жительницу Севастополя Ольгу Половкову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает портал ForPost.

«Украина по-своему "номинировала" меня, внеся в базу "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду, сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в легализации аннексии Крыма". Это не считая угроз мне лично в социальных сетях», — рассказала Половкова.

6 сентября на всемирном конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2017» Половкова одержала победу в номинации «Миссис Солидарность». «Я получила номинацию "Миссис Солидарность" за особый вклад в объединение народов», — сказала она.

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Важно отметить, что ее пригласили именно как представительницу России. Таким образом, организаторы конкурса вопреки мнению стран Запада признали Крым и Севастополь частью России.

Конкурс красоты «Миссис Вселенная-2017» в этом году стал юбилейным, 40-ым, он проходил в южноафриканском городе Дурбан. В состязании участвовали женщины из 84 стран мира. Возраст конкурсанток — от 25 до 45 лет. Все они состоят в браке и имеют детей. Прямая телевизионная трансляция конкурса была организована в государствах обоих полушарий.

«Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также российских артистов, побывавших на полуострове после его присоединения к России.