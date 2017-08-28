Более тысячи девушек решили принять участие в конкурсе красоты для стюардесс

В России стартовал конкурс «Топ самых красивых стюардесс 2017». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 28 августа, рассказали организаторы мероприятия.

Заявки на участие в состязании подали более 1 тысячи бортпроводниц. По результатам первых отборочных этапов в полуфинал прошли 28 девушек. Остальные участницы смогут попасть туда, если интернет-пользователи отдадут за них максимальное количество голосов. Полуфинал состоится 18 октября в Москве.

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Жюри будет оценивать не только внешность стюардесс, но и их профессионализм. Бортпроводниц сдадут тесты по английскому языку, психологии, знанию аварийно-спасательного оборудования. Победительницы получат право принять участие в финале конкурса, который также проведут в Москве. Его конкретная дата пока не уточняется.

Впервые данное соревнование было организовано в 2014 году. Ранее в нем участвовали только сотрудницы российских авиакомпаний. В 2017-м конкурс получил статус международного. О желании участвовать в нем заявили бортпроводницы Belavia (Белоруссия), AirBaltic (Латвия), Somon Air (Таджикистан), DOT LT (Литва).

В 2016 году финал «Топ самых красивых стюардесс России» состоялся в ноябре. Его победительницей была признана 26-летняя сотрудница авиакомпании Nordstar Анна Гурина.

