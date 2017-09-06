Жительницу Севастополя наградили за вклад в объединение народов

Представлявшая Россию жительница Севастополя Ольга Половкова на всемирном конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2017» одержала победу в номинации «Миссис Солидарность». Об этом в среду, 6 сентября, сообщает портал ForPost.

«Я получила номинацию "Миссис Солидарность" за особый вклад в объединение народов», — сказала Половкова.

Важно отметить, что ее пригласили именно как представительницу России. Таким образом, организаторы конкурса вопреки мнению стран Запада признали Крым и Севастополь частью России.

Конкурс красоты «Миссис Вселенная-2017» в этом году стал юбилейным, 40-ым, он проходил в южноафриканском городе Дурбан. В состязании участвовали женщины из 84 стран мира. Возраст конкурсанток — от 25 до 45 лет. Все они состоят в браке и имеют детей. Прямая телевизионная трансляция конкурса была организована в государствах обоих полушарий.