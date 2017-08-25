Пресс-секретарь губернатора съездил на конкурс красоты в Китай за счет бюджета

Руководитель пресс-службы губернатора Нижегородской области за счет бюджета съездил с супругой и ее сестрой в Китай на международный конкурс красоты Mrs. Globe. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Оплата расходов, связанных с поездкой, на сумму более одного миллиона рублей произведена за счет средств резервного фонда областного бюджета», — отмечается в сообщении.

Там не приводится имя пресс-секретаря губернатора Валерия Шанцева, однако, судя по сайту областного правительства, эту должность с 2010 года занимает Роман Скудняков.

Как выяснила прокуратура, путешествие он организовал в период отпуска в декабре 2016-го. При этом в течение того же года «имели место многочисленные случаи отказов в финансовой помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств», указали в ведомстве.

Там добавили, что выделенные из резервного фонда деньги перечислены компании «Созвездие Поволжья» по договорам, заключенным без предусмотренных законом конкурсных процедур. «Кроме того, на протяжении нескольких лет 37-летний чиновник предоставлял работодателю недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — считают в прокуратуре.

После проверки по фактам обнаруженных нарушений главе региона внесено представление. Также собранные материалы направлены в управление Следственного комитета для уголовно-правовой оценки.

Скудняков родился 16 февраля 1980 года. Он кандидат политических наук, имеет три высших образования. С 2002 года работал в Заксобрании Нижегородской области. В 2007-м стал начальником управления общественных связей администрации Нижнего Новгорода. В 2008 году признан лучшим муниципальным служащим России.

Mrs. Globe («Миссис Земной шар») — самый престижный в мире конкурс красоты для замужних женщин, проводится ежегодно. Привлеченные средства направляются на благотворительность. Участницы должны быть старше 25 лет; либо состоять в браке, либо иметь детей. Победительницей Mrs. Globe-2017 стала представительница Белоруссии учитель математики Светлана Кузнецова. Финал конкурса состоялся 11 декабря 2016-го на острове Хайнань (Китай).