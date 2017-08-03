Фигурант дела о растрате миллиарда рублей отпущен под домашний арест

Бывший директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей Поплавский, обвиняемый в растрате более одного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума, отправлен под домашний арест. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает «Интерфакс».

«Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока с учетом позиции гособвинителя продлил Поплавскому меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако защита подсудимого обжаловала это решение. Краевой суд удовлетворил жалобу адвокатов, изменив меру пресечения на домашний арест», — рассказал агентству представитель прокуратуры края.

По версии следствия, Поплавский при пособничестве генерального директора ООО НПО «Мостовик» Олега Шишова и гендиректора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил более одного миллиарда рублей, выделенных на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» во Владивостоке. Он обвиняется по части 4 статьи 160 («Растрата») и части 3 статьи 204 («Коммерческий подкуп») УК РФ. Своей вины Поплавский не признает.

Уголовное дело о хищении двух миллиардов рублей при строительстве океанариума в Приморье было возбуждено в ноябре 2014 года. Один из крупнейших совладельцев «Мостовика» Олег Шишов был был арестован и обвинен по трем статьям, связанным с мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и невыплатой заработной платы.

НПО «Мостовик» — одна из крупнейших строительных организаций страны. Она была одним из основных подрядчиков на госстройках: к саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке строила вантовый мост на остров Русский, к Олимпиаде в Сочи — ледовый дворец и санно-бобслейную трассу. В 2014 году компания самостоятельно подала заявление о банкротстве, по словам руководства фирмы, с целью спастись от процедуры недружественного банкротства со стороны кредиторов. Выручка НПО «Мостовик» за 2013 год составила 36 миллиардов рублей, портфель заказов — более 100 миллиардов рублей. 2 июня 2015-го Арбитражный суд Омской области признал «Мостовик» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство.

