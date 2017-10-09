Тимати с бумажкой поучаствовал в рэп-баттле на дне рождении Кадырова

Видео: kavkaz.tube.channel / Instagram

В сети появилась видеозапись рэп-баттла хип-хоп-исполнителей Тимати и Docker. В подписи к опубликованному в Instagram ролику указано, что музыканты выступили на дне рождении главы Чечни Рамзана Кадырова.

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«Мой рэп настолько сочный и мощный, что позавидует бургер с Blackstar'а. А Тимати уже не тот, его спасает дружба с Рамзаном», — начал Docker. Тимати ответил оппоненту, зачитывая с бумажки: «Про сомнительное качество бургеров сейчас ты сказал. А что ты скажешь на то, что эти бургеры готовил сам Рамзан».

5 октября Кадырову исполнился 41 год.

Ранее в том же месяце Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) пообещал покинуть шоу-бизнес на несколько лет, «чтобы не пропустить детство своей дочки».

Юнусов — хип-хоп-исполнитель, владелец лейбла Black Star Inc. Ему также принадлежит сеть закусочных Black Star Burger.

