Тимати покинет шоу-бизнес из-за дочери

Рэпер Тимати заявил о том, что покинет шоу-бизнес на несколько лет. Об этом он написал в Instagram.
«Мне бы хотелось, во всей этой суете, не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени», — сообщил он.
Исполнитель добавил, что его последний «большой сольный концерт» в Москве состоится в Олимпийском 4 ноября. После этого он приостановит концертную деятельность на «ближайшие два-три года».
«Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты», — пояснил Тимати. Он также опубликовал еще один совместный снимок с ребенком. «Все остальное подождет», — подписал артист пост.
Искренне не понимаю, огромное количество людей, пишущих: Как? Последний концерт? Не уходи... итд. Вместо того, что бы выдергивать фразы из контекста, разве не проще просто посмотреть документал целиком )) Четвёртого Ноября в СК "Олимпийский" действительно состоится мой последний Большой !! Сольный !! Концерт !! В Москве !! В ближайшее 2-3года. Такого уровня шоу и постановка + подготовка такой площадки как Олимпийский, требуют месяцы работы. Так же, как и написание одноименного альбома, который выйдет весной, следующего года, и последующего тура #ПоколениеТимати !! Все это + бизнес проекты, забирает 90% моего времени !! А мне бы хотелось, во всей этой суёте, не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени !!! Надеюсь так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты. Спасибо за понимание и до встречи в "Олимпийском" 💪🏽💯
В августе Тимати выпустил клип на песню «Дорога в аэропорт». В конце музыкального видео артист передает девушке прощальную записку с грамматическими ошибками. В письме, в частности, присутствуют слова «на краю пропости» и «в прочем как всегда».
Тимати — хип-хоп-исполнитель, владелец лейбла Black Star Inc. Также рэперу принадлежит сеть закусочных Black Star Burger.