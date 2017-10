Тимати покинет шоу-бизнес из-за дочери

Искренне не понимаю, огромное количество людей, пишущих: Как? Последний концерт? Не уходи... итд. Вместо того, что бы выдергивать фразы из контекста, разве не проще просто посмотреть документал целиком )) Четвёртого Ноября в СК "Олимпийский" действительно состоится мой последний Большой !! Сольный !! Концерт !! В Москве !! В ближайшее 2-3года. Такого уровня шоу и постановка + подготовка такой площадки как Олимпийский, требуют месяцы работы. Так же, как и написание одноименного альбома, который выйдет весной, следующего года, и последующего тура #ПоколениеТимати !! Все это + бизнес проекты, забирает 90% моего времени !! А мне бы хотелось, во всей этой суёте, не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени !!! Надеюсь так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты. Спасибо за понимание и до встречи в "Олимпийском" 💪🏽💯

