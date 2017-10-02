Тимати покинет шоу-бизнес из-за дочери

Рэпер Тимати заявил о том, что покинет шоу-бизнес на несколько лет. Об этом он написал в Instagram.

«Мне бы хотелось, во всей этой суете, не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени», — сообщил он.

Исполнитель добавил, что его последний «большой сольный концерт» в Москве состоится в Олимпийском 4 ноября. После этого он приостановит концертную деятельность на «ближайшие два-три года».

«Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты», — пояснил Тимати. Он также опубликовал еще один совместный снимок с ребенком. «Все остальное подождет», — подписал артист пост.

В августе Тимати выпустил клип на песню «Дорога в аэропорт». В конце музыкального видео артист передает девушке прощальную записку с грамматическими ошибками. В письме, в частности, присутствуют слова «на краю пропости» и «в прочем как всегда».

Тимати — хип-хоп-исполнитель, владелец лейбла Black Star Inc. Также рэперу принадлежит сеть закусочных Black Star Burger.