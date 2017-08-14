Малкин назвал самого популярного рэпера России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин назвал самого популярного, по его мнению, рэп-исполнителя в России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

У хоккеиста поинтересовались мнением о рэп-баттле между Оксимироном и Гнойным.

«Даже не знаю, о чем вы сейчас говорите. У нас вроде Тимати же самый популярный рэпер?» — заявил игрок, отметив, что в ролике, скорее всего, «одна нецензурщина».

Баттл состоялся 6 августа, но видеозапись появилась в сети только вечером 13-го. Участники поединка, в соответствии с жанром, оскорбляют друг друга и ругаются матом. На момент написания новости ролик набрал 6,5 миллиона просмотров.

Малкин — трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Пингвинс». Вместе со сборной России 31-летний спортсмен дважды выигрывал чемпионат мира.