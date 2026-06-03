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Силовые структуры
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15:20, 3 июня 2026Силовые структуры

В российский суд попали галлюцинации искусственного интеллекта

«РГ»: ВС РФ обязал юристов уведомлять суд об использовании ИИ, нарушителям грозит штраф
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Пленум Верховного суда (ВС) России обязал участников судебных процессов при подготовке гражданских дел к разбирательству признаваться в использовании искусственного интеллекта (ИИ), нарушителей будут штрафовать. Об этом пишет «Российская газета».

В судебной практике уже есть прецедент, когда юристы одной компании принесли на процесс галлюцинации ИИ: в подготовленных нейросетью материалах были ссылки на несуществующие судебные акты с прямыми цитатами, которые тоже были выдуманы ИИ. Этих юристов оштрафовали на 50 тысяч рублей.

У нейросети часто запрашивают обзор судебной практики, однако она часто лжет, отмечает издание. Тем не менее ИИ активно используется в разных аспектах юридической помощи, например, анализируются записи видеокамер. Однако тут следует тщательно следить за тем, что ИИ только нашел и вырезал нужный момент или что-то дорисовал от себя.

При этом сами суды не собираются отказываться от высоких технологий. Начался пилотный проект по внедрению ИИ в судах десяти регионов страны. Ректор Российского государственного университета правосудия имени Лебедева Ольга Тисен пояснила, что нейросеть может существенно сократить время выполнения рутинных задач и ускорить судопроизводство.

Председатель ВС Игорь Краснов дал поручение провести всесторонний анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования ИИ, чтобы выработать единые подходы к правоприменению. Как особо подчеркнули в пресс-службе высшей судебной инстанции, такое обобщение в масштабах страны будет проведено впервые.

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