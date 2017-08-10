Ценности
 
Последние новости
В посольстве России в США объяснили решения Москвы о мерах против Вашингтона
Защитник олимпийской сборной России забросил шайбу с 50 метров
Репортера затравили за насмешку над интересом мусульманок к эротичному белью
Древняя Луна оказалась похожей на Землю
Погибшего при спасении девушки в Москве дагестанца представят к наградам  
Захарченко признал нежелательность употребления слова «Малороссия»
Парламент Франции одобрил закон об этике политической жизни
Популярные новости
Репортера затравили за насмешку над интересом мусульманок к эротичному белью
Древняя Луна оказалась похожей на Землю
Захарченко признал нежелательность употребления слова «Малороссия»
Болельщик умер во время матча РФПЛ между «Рубином» и «Локомотивом»
Глава Пентагона пригрозил КНДР «гибелью режима и уничтожением народа»
США в три раза превзошли Россию по числу пойманных на допинге спортсменов
На Украине заявили об обреченности на морскую изоляцию из-за Крымского моста

«Раньше я мечтал кататься на Rolls-Royce, сейчас — на доске»

За что борется и в чем побеждает рэпер Тимати

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Константинов

В России, пожалуй, нет ни одного человека, который не знал бы хоть что-то о Тимати. Уж очень много он сделал для того, чтобы постоянно быть на слуху у каждого и на виду у всех. Здесь и собственный музыкальный лейбл, и суперпопулярная сеть бургерных, и магазины одежды, и барбершоп «13», и большое количество разных других стартапов. За свои 34 года Тимати сотворил столько, что хватит на несколько жизней вперед. Следующим его свершением станет концерт в московском комплексе «Олимпийский» 4 ноября. «Лента.ру» пригласила артиста в электродепо «Измайлово», попросив креативного директора ЦУМа Риккардо Тортато подобрать ему образ. Позже на станции Тимати рассказал, с каких пор он больше не любит показуху, почему его дочь может пойти сразу в пятый класс и откуда он берет силы, чтобы создавать то, за чем выстраиваются очереди.

О самоиронии

Вы слышали, чтобы кто-то когда-нибудь записывал рэп про капли для носа или таблетки от диареи? Я тоже нет. Поэтому, согласившись написать песню для «Тантум Верде», я, конечно, понимал, что будет жарко, и незамеченным это не останется. Там классная мелодия и классный трек. Смешно, что в комментариях на YouTube его называют лучшей моей работой за всю карьеру. Не буду спорить с этим. Это лучшая песня. Сейчас мы ее отрепетировали, и думаю, что в ноябре на концерте в «Олимпийском» я ее исполню вместе с залом.

Большой плюс моей креативной команды в том, что любую тему, которую нам приносят, мы можем развернуть так, чтобы это было интересно и прикольно. Я знаю артистов, которые отказались работать и сказали: «Никто не будет сочинять вам песни под ваш спрей. Сами сочиняйте». А я сказал: «Ну, давайте попробуем». И написал куплет с припевом. Потом пришел к композитору и сказал, что мне нужно классическое фортепьяно в стиле лос-анджелесского вест-коста. У нас все сразу построилось, и мы получили сумасшедший эффект. Зотя, честно, не ожидал, что бомбанет настолько сильно.

Вот говорят: Тимати сначала был негром, потом стал кавказцем. Но все очень просто. Раньше я ориентировался на афроамериканскую субкультуру, пришедшую из США. Она в итоге стала гигантским мейнстримом. Я иду дальше: беру классические каноны кавказской музыки и интегрирую в рэп. Здесь мне никто не предъявит, что я у кого-то что-то украл. Кавказ — это наше. Очень крутая самобытная история. Российская, но с кавказским акцентом. Плюс я могу точно сказать, что исламская группа на сегодняшний день — самая быстрорастущая группа. Новые участники этого течения прибавляются с такой скоростью, что остальным не успеть. Людей, которые могут ассоциировать себя с этой историей, становится все больше.

Я уважаю Кавказ и кавказских мужчин. У них есть свои моменты, которые в Москве будут непонятны. Но есть крутые моменты, реплики. Вот я их взял, и появился персонаж Теймураз — сначала в клипе «Понты», потом перетек в «Баклажан». На этом стоп, его больше не будет.

О мечтах

Десять лет назад я мечтал кататься на Rolls-Royce и чувствовать, как в пробке все вокруг смотрят и говорят: «Да это же он!» Сейчас я не кайфую, когда на меня показывают пальцем. За рулем дорогой машины я энергетически чувствую какой-то перебор. Мне гораздо спокойней ехать на заднем сидении за тонированными стеклами — чтобы меня не замечали.

Я хочу построить работу своей компании так, чтобы мое вмешательство в процессы особо не требовалось. Так я получу новый уровень свободы и уже спокойно смогу заниматься серфингом. По большому счету я и делаю все ради того, чтобы просто кататься на доске.

В жизни я столько всего перепробовал: и мотокросс, и спортивные мотоциклы, и прыжки с парашютом. С детства катался на сноуборде. Нормально так катался. Ломал пальцы, ногу, руку в двух местах. Но из всего, что я пробовал, — серфинг для меня лучшее. Соленая вода. Кайф. Уже два года занимаюсь активно. Калифорния, Коста-Рика, Мальдивы — я там, где есть волна.

Серфинг — это свой мир, какая-то иная история. Своя эстетика, философия. Ты можешь встречать рассвет и закат сидя на волне. И при этом не нужно никакой дополнительной экипировки: шорты, майка и доска. Не нужно мерзнуть, сидеть на снегу, мокнуть, пить согревающее, отпариваться в бане. При этом по нагрузке и технике это один из самых сложных видов спорта.

Я почти вообще не дерусь. Как в жизни, так и в спортзале. Я занимаюсь единоборствами — миксфайтом и боксом, — но у меня нет спарринг-партнеров. Это просто для себя, без цели где-то выступать. У меня есть тренеры, которые меня не сильно молотят, чтобы не отшибить голову. Лишние сотрясения мне не нужны.

Об отцах и дочках

Если бы моя дочка Алиса спросила меня, в чем сила, — я бы ответил ей: в том, чтобы быть послушной умной девочкой. А вообще, конечно, сила в образовании, в спорте.

У Алисы такое количество учителей, что, думаю, мы сможем ее так подготовить, чтобы она сразу пошла в третий или в пятый класс. Скоро она вернется из Доминиканской республики в Москву, и я смогу больше уделять ей времени. Надеюсь, что смогу уберечь ее от того, с чем ей здесь сталкиваться не стоит.

Моей дочке только три с половиной года, и я пока не переживаю за то, какие у нее будут ухажеры. У нее, кстати, есть какой-то парень в Доминикане. Они уже два года видятся, в щечку целуются, обнимаются. Его семья живет в Канаде. Но это не тот случай, когда надо переживать. Помню, у меня физиология дала о себе знать лет в двенадцать-тринадцать, когда начался переходный период. Тогда я стал по-другому смотреть на девчонок. Они мне стали нравиться. Этот процесс неизбежен. В любом случае я буду наблюдать, подсказывать, направлять, давать дочке советы. Конечно, она должна достичь какого-то определенного возраста, когда сможет самостоятельно дом покидать.

Предполагаю, что в юности отцы моих девушек смотрели на меня с подозрением. Но я даже не рвался с ними знакомиться. Я максимально стремился к дистанции, прямо не заходил. Знакомство с родителями девушки — это уже какой-то осознанный этап общения. Это уже более в позднем возрасте. Двадцать пять плюс.

О дружбе

Дружба — это общение по интересам. Людей что-то должно постоянно связывать. Должно быть какое-то ядро, помимо общих воспоминаний. Иначе дружба остывает. Либо это вы вместе занимаетесь спортом, либо летаете вместе отдыхать, либо ваши жены дружат, либо вы живете в одном поселке. У меня очень узкий круг общения. Но я не забываю старых друзей и знакомых. Они не дадут соврать: нельзя сказать, что я зазнался. Со всеми здороваюсь, нахожусь на связи.

О соблазнах

Все знают, что у нас в Black Star категорически запрещены любые наркотики. У нас не прокатит что-то вроде: «Ладно, травку покурил, что такого?» Мы совсем не хотим соприкасаться с этой историей. С теми, кого поймаем на наркотиках, сразу прекратим сотрудничество. Люди, которые к нам приходят, должны принимать эту идеологию. Еще на собеседовании отсеивают тех, кто может дать слабину. Если человек торчит — это все будет сказываться на его клипах и интервью.
Еще последние лет семь мы не работаем с табачными и алкогольными брендами. Нам приносили миллионы (в том числе и долларов), но это принципиальная позиция.

Я, конечно, сам не ангел. Прошел какие-то этапы. Просто они рано закончились. Я с молодых лет работал в клубной индустрии. Но классическая история золотой молодежи меня зацепила косвенно. Я не был тусовщиком, я делал тусовки для этой публики. В один день решил, что больше не свяжусь со всякой гадостью. Просто картинка перевернулась. Я понял, что не хочу тратить на это время. Это дорога не в ту сторону. Мне тогда было восемнадцать лет. Дальше я начал говорить: «Нет, спасибо, ни покурить, ни выпить». А когда ты начинаешь заниматься спортом, тебе в принципе никто не предлагает. Кстати, к алкоголю я не прикасался уже лет пятнадцать.

О силе

Моя сила в видении. Я умею брать идею из пространства и проделывать с ней путь от точки A до точки B, полностью ее реализуя.

Моя сила в креативе. Но у меня креатив не на пустом месте, а выстроенная система реализации от голой идеи до полноценного проекта. Успешного проекта.

Моя сила в чутье. В этом есть продюсерский талант: чувствовать рынок, людей. Я не говорю сейчас про то, что я беру артиста и делаю из него звезду. Я про то, как идея создать точку фастфуда превращается в самую успешную на рынке историю. Как придуманный семпл становится национальным хитом.

Моя сила в умении воплощать. Я не берусь за проекты ради проектов. Все, что я начинаю, должно быть доведено до логического завершения. И конечно, любая затея должна быть рентабельной, популярной, нестандартной.

О патриотизме

Если ты прочитал что-то патриотичное или поддержал строй, то совсем необязательно, что тебе за это принесли мешок денег. А все только так и думают. Стоит назвать имя президента, как тут же в ответ: «А, ну все понятно!» Это какая-то ограниченная позиция. Людям не приходит в голову, что тебе просто может нравиться личность. Я уважаю нашего президента. Как политического деятеля, как сильный кулак. И мне не платят за это. Мы с удовольствием его поддерживаем без каких-либо просьб. У него и так высокий рейтинг. А я просто выражаю свою гражданскую позицию.

Идеальных политиков не бывает. Но я их заслуги оцениваю просто: ставлю на чашу весов положительные стороны и отрицательные — и делаю выводы на основе того, что из этого перевешивает. В каких-то ситуациях я представляю себя на месте президента и понимаю, что не знаю, как можно было поступить, где найти свою силу, какие решения принять.

Мой основной фокус в работе и в жизни — только на России. Это моя Родина, я здесь вырос. В последнее время я стал более социально ответственным, мне нравится выражать свою гражданскую позицию. Лет десять-пятнадцать назад меня не особо тревожило, что происходит здесь. Да, в Америке классно, в Европе классно, а как на самом деле в России, я не задумывался. И несмотря на непростую ситуацию, во мне много патриотизма.

Мне почему-то кажется, что по прошествии определенного времени я мог бы и сам баллотироваться в президенты. Татуировки сводить не собираюсь. Потому что ценен человек, его подходы и взгляды на жизнь и то, что он может менять в рамках страны и культуры. Раньше в Штатах был стереотип: президентом не может быть чернокожий. И американцы получили Обаму. Потом говорили, что не может управлять страной бизнесмен. И выбрали Трампа. В России настанет когда-нибудь момент, я, конечно, образно, что люди захотят видеть Тимати президентом. Мы можем это представить.

Время меняется, меняются принципы и система. Пока что я классно двигаюсь в рамках своей компетенции, а дальше посмотрим.

Записал Алексей Зимин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фаррелл Уильямс сделал новые кроссовки для adidas Originals
Российские дизайнеры сшили купальники с Путиным и уточкой
Барбершоп Тимати позаботится о мужчинах вместе с Kiehl’s
Ценности
Ценности08:08 2 августа
Куртка: Катя Dobrяkova

Есть надписи на русском языке

Зачем креативный директор Balenciaga носит кеды с именем Земфиры
15:42 9 августа

Российский бренд выпустил рюкзак в форме ярко-розового кристалла

16:12 9 августа

Givenchy разработал инновационную тушь для ресниц

12:57 9 августа

Mercedes привезет 750-сильное электрокупе на конкурс элегантности

Ценности08:01 9 августа

Цени мой стиль

Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
14:38 9 августа

Gucci поругался с Forever 21 из-за разноцветных полос

15:15 9 августа

TAG Heuer отправил серфингиста кататься в горы

10:03 9 августа

Porsche Design сшил мужчинам «неубиваемую» одежду

Ценности09:22 7 августа

«Не стоит мне грубить — я могу и ответить»

Александра Кабаева: девушка-барбер в мире суровых бородатых мужчин
13:28 9 августа

Prada обует покупателей в подбитые мехом мокасины со стразами

14:40 9 августа

Vacheron Constantin представил часы в стиле 1950-х годов в платиновом корпусе

15:54 8 августа

Японские дизайнеры прикрепили на обувь формочки для песка

Россия
«Вейпер-гей — странный стереотип»
Вейп-евангелист о лезущих изо всех щелей электронных сигаретах
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Владимир ПутинУот так уот!
Как быть ЗОЖником, если ты президент
Минэнерго прокомментировало информацию об отключениях света на Кубани ради Крыма
В Чувашии задумали обязать питейные заведения оповещать о детях-посетителях
Белых усмотрел в материалах дела причину своего испорченного зрения
В Москве сочли наивной идею запретить украинцам ездить в Россию
Все материалы
Мир
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Парламент Франции одобрил закон об этике политической жизни
В посольстве России в США объяснили решения Москвы о мерах против Вашингтона
За танцы у бассейна в Иране задержаны 64 человека
Глава Пентагона пригрозил КНДР «гибелью режима и уничтожением народа»
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Все материалы
Бывший СССР
Ваши документы!
Польша провоцирует Украину и Литву имперскими амбициями
Захарченко признал нежелательность употребления слова «Малороссия»
Гурбангулы БердымухаммедовТуркменский Рэмбо
Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
Минобороны Украины обвинили в поставках в ВСУ «собачьего корма» вместо тушенки
Пострадавшим в ходе Евромайдана активистам выделили три миллиона гривен
На Украине заявили об обреченности на морскую изоляцию из-за Крымского моста
Пропавшие в Финляндии украинцы нашлись на другом месте работы
Все материалы
Финансы
Грязная зеленая бумажка
Когда Россия распрощается с долларом
«Открытие» повышает качество розничного кредитного портфеля
Банк проводит тендер по продаже проблемной задолженности
Минэкономразвития предрекло падение цен на фрукты и овощи на 15 процентов
Шведам предсказали жизнь без наличных к 2030 году
Австралийский банк подвергся нападкам акционеров из-за недовольства экологов
Турция пообещала защитить свои помидоры
В «Югре» рассказали о стремлении ЦБ разорить банк
Все материалы
Бизнес
Не взлетит
США саботируют многомиллиардный российский контракт с Ираном
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Жесткая посадка
Отмена чартерных авиаперевозок чревата резким подорожанием турпутевок
Турецкий министр обещал ответить на запрет ввоза помидоров в Россию
Загрузка «Северного потока» превысила 90 процентов
Компания Mercedes-Benz разработала внешние подушки безопасности для пешеходов
В два раз больше госкомпаний будут закупать товары у субъектов МСП
Все материалы
Силовые структуры
Схватки с конвоем
Зачем детей отправляют за решетку к родителям
Не на тех напали
Как преступники нарываются на неприятности, выбирая не ту жертву
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
На фестивале в День ВКС покажут бой двух истребителей пятого поколения Т-50
Троих дагестанцев задержали в Москве за изнасилование 17-летней знакомой
Бывших полицейских в Татарстане привлекли к уголовной ответственности за пытки
Отказ тувинцев прибраться назвали причиной драки в воинской части на Урале
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
Обнаружены самые быстрые воронки во Вселенной
Древняя Луна оказалась похожей на Землю
Apple предрекли отказ от выпуска розовых iPhone
Названа новая опасность марихуаны
Все материалы
Спорт
Запрещенный укол
Пока россиян ловят на допинге, европейцы и американцы безнаказанно его принимают
Болельщик умер во время матча РФПЛ между «Рубином» и «Локомотивом»
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
Пропустивший забег на ЧМ из-за гастроэнтерита спринтер посоревнуется в одиночку
Защитник олимпийской сборной России забросил шайбу с 50 метров
Прыгунья Клишина рассказала о желании принимать допинг
«Манчестер Юнайтед» решил вернуть Ибрагимовича
Все материалы
Культура
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
«Боже, мне так нравится эта девушка!»
Люк Бессон о своем возвращении в сай-фай и проблемах голливудских блокбастеров
Приход и привод
Зачем полиция налетела на посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
Казаки попросили денег на спектакль о превращении Дарта Вейдера в казака
Появился трейлер «Заложников» о захвате самолета в СССР в 1983 году
В Общественной палате предложили увеличить доходы российских актеров
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Петербургским чиновникам понадобились спиннеры из «качественного пластика»
Репортера затравили за насмешку над интересом мусульманок к эротичному белью
В эфир «Би-би-си» затесалась обнаженная женщина
Летающий таракан помешал подготовке к прямому эфиру в США
Все материалы
Ценности
«Раньше я мечтал кататься на Rolls-Royce, сейчас — на доске»
За что борется и в чем побеждает рэпер Тимати
Победа по очкам
Чем скрыть мешки под глазами после отпуска
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Российский бренд выпустил рюкзак в форме ярко-розового кристалла
Mercedes привезет 750-сильное электрокупе на конкурс элегантности
Gucci поругался с Forever 21 из-за разноцветных полос
Porsche Design сшил мужчинам «неубиваемую» одежду
Все материалы
Путешествия
Гну, овца и Бату Тара
Самые красивые тревел-фото за последние 15 лет
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
PAKSE LAOS PDR -FEBRUARY 14,2015:Laos tribe family in country village in Pakse Laos. Лао-лао и Крейзи Мама
Что выпить, съесть и заценить русскому в Лаосе
Дом детства Дональда Трампа выставят для аренды на Airbnb
Арабская авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров
Появилась еще одна версия истории с избиением россиянки в Аланье
Российскую туристку ограбили в Таиланде
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
В Великобритании откроют паб при церкви
В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак
В США продавцы магазина отбились от двух вооруженных грабителей
Фото Рианны в бикини во время карнавала набрали семь миллионов лайков
Все материалы
25 самых популярных машин России
Самые продаваемые автомобили июля 2017 года: пять месяцев роста
Тест: неизвестные факты про автомобили
Гадаем над сложными ответами на простые вопросы
Первый тест внедорожника с сенсорным салоном
Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь
Самые провальные народные автомобили
Проекты «народных авто», провалившихся на рынке: от клонов VW Beetle до ё-мобиля
Toyota построила минивэн с кроватью, кухней и раковиной
В Сети полностью раскрыли внешность нового Renault Megane RS
Skoda сделает для «Фольксвагена» доступный кроссовер
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы