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«Друзья говорили мне: заткнись, достал твой рэп, иди работай!»

Рэпер Скруджи: как простой украинский парень стал непростым артистом

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Фото: Алексей Константинов

Эдуард Выграновский, прежде чем стать Скруджи, работал в родном Первомайске на автомойках и стройках и на лесопилке в Польше. Переехав в Москву и попав в лейбл Black Star, он всего за год превратился в одного из самых популярных молодых рэперов, читающих на русском языке. С «Лентой.ру» Скруджи поговорил о любви к деньгам, девушкам и мультфильмам, вредных привычках и полезных знакомствах.

Об ориентирах

В детстве я не видел ни в ком примера. Просто у меня отца как такового не было. Разве что мать — тем, что она вывозила все, что я творил, все, что подкидывала ей жизнь. Сейчас, наверное, Тимати для меня пример. Моя сила в планах на будущее, в вере в лучшую жизнь. В примерах других артистов и успешных людей.

Раньше я был плохим парнем. Сейчас все в прошлом. Я не пью, не курю, ничего такого не делаю. Делаю свое дело и все. Строю свои планы на будущее, ставлю цели. Моя цель — альбом. Меня сейчас интересует только музыка. Я только ей и живу. Ну, спортом еще занимаюсь, если есть время. Сноуборд по сезону, бокс. Почти нет времени ни на что.

Видео: BlackStarTV / YouTube

Меня все достало. Расслабляет только телик. Круто расслабляют мультики. «Южный парк», «Губка Боб». Что идет, то и смотрю. Похер что. Мультики — это единственное, что не бесит, не напрягает. Раньше я мог включить их и целый день смотреть.

Я не понимаю, откуда берется вдохновение. Наверное, просто нужно упорно работать, и оно нормально зайдет. Просто херачишь, и оно приходит. Его можно найти во всем. В любом слове. Во взгляде.

О привычках

Изначально я как-то привык жить одним днем. Все было по барабану. Не хотел ни семьи, ничего. Сейчас появляются мысли о семье, о близких, ну или вот о каких-то там квартирах, машинах. Короче, сейчас я не просираю все сразу, как раньше. На бухло, на девчонок. Коплю. Мне просто нравится, когда есть бабки.

Я за активный отдых. Мне хочется нырять, прыгать с парашютом, кататься на мотоциклах. Несколько лет назад мне хотелось просто бухать. Делать просто нечего было в моем городе. Там все так делают. Меня никогда не контролировали абсолютно, у мамы не было времени, и я не делал ни хрена — ни уроки, ничего.

В один момент резко переключило. Перебухал, перекурил. Курить начал лет в тринадцать. Ходил хвастался, как я умею круто пускать кольца из дыма. Типа не брошу никогда. Водку попробовал лет в шестнадцать. Потом перешел на вискарь, шампанское — от безысходности. Я уже не знаю, что пить. Ну, вино могу, бокал вечером раз в две недели. Все остальное — отвратительно. Курить особенно.

Недавно с бомжом сидел общался. Хотел его убедить, что курить плохо, надо бросать. А он мне доказывал, что сорок лет курит — и ничего. А я думаю, что разницы нет: курить год, семь лет или сорок. Ты одинаково зависим. Просто надо понять, что это все херня полная.

Я никогда не писал тексты бухой. Домой, где мама и брат, я не мог явиться в хлам. А кентам моим рэп не нравился. Нас обычно было двое-трое-четверо. Я не мог сесть перед ними и что-то писать.

О славе

Почти все друзья говорили мне: заткнись, достал твой рэп, иди работай! У меня был только один кореш, который меня поддерживал. А теперь эти ребята просят меня их подтянуть. Как только я попал в Black Star, вокруг появилось много «братьев». Они обычно пишут, когда выходит клип. Вспоминают обо мне. Если я пропущу от кого-то сообщение, то мне вдогонку прилетает: «А, вот ты какой стал, да?! Не отвечаешь. Зазнался!». И мне уже не хочется отвечать, если человек не понимает, что у меня много сообщений и большинство из них я просто не вижу.

Раньше на меня никто не обращал внимания, а сейчас придираются, что я зазнался и мне плевать на родной город. Так мне всегда было плевать! Я говорил, что свалю рано или поздно. Занимайтесь просто собой, а не мной. Не надо ко мне лезть.

Когда у меня появились записанные треки, я отправлял их разным людям в личку — послушай, типа. И так кидал по треку в месяц в течение года. Никто не отвечает. Тут выстреливаю — и тут же: «Красава!», «Привет, как дела?». Не ответил — и начинается: «А, вот ты какой…». Причем пишут так пацаны. Девчонки перестанут писать, если не ответишь. Они ж гордые.

О людях

Нормальные люди спокойно реагируют, если я не отвечаю на сообщения. Надеюсь, что хоть несколько человек за меня искренне рады. Остальных — шлю нахер. А то вырисовываются тут родственники всякие из Львовской области, где я родился, но почти не жил. Братья, сестры левые. Много на самом деле. Брат и сестра они должны вместе с тобой по жизни, идти, рядом, близко. А так — это одно название. Я их даже не знаю, они появились когда увидели мое лицо по телевизору.

Я никого не люблю. Разве что маму и брата. С мамой общаюсь даже на больших расстояниях. Не важно, где я нахожусь и куда летаю, мы все равно созваниваемся. Это такая у нас с ней формальность, такая любовь, жизненная волокита. Мы с ней всегда редко виделись, она постоянно была на работе. Были бабушки, дедушки всякие. Но я их не любил, если честно. Они все были далеко, им было на меня все равно. Мне никто не помогал. Никто в меня не верил, никто со мной не общался, ничего общего мы с ними не имели никогда. Поэтому у меня нет к родне чувств. Или взять отца. Приезжать раз в год и привозить конфеты— это конечно, здорово, а толку? Он вроде хороший человек, но ни о чем.

Меня, в целом, люди часто раздражают. Вот подходит ко мне перед концертом девочка, говорит: «Давай сфоткаемся». Я отвечаю: «Подожди пять минут, мне надо порешать вопросы». И она как начнет поливать меня грязью! Ужасно, когда конченые люди не чувствуют ситуацию, ставят свои какие-то желания на первое место. Просто сказал: «Подожди пять минут» и получил сразу кучу негатива. Такое меня накрывает. Потом я увидел ее с парнем в толпе во время концерта и сказал, чтобы оба шли нахер оттуда.

О конфликтах

Как-то на съемках клипа где-то в Подмосковье ко мне докапывался бухой мужик. Ну, достал меня за весь день. Я подошел и двинул ему легонько. Он лег. Смотрю: стоят люди с детской коляской, мне стало неловко, я извинился, а они такие: «Нет-нет, все правильно, чаще приезжайте».

Я много чудил в жизни, но никогда не влипал в крупные истории, потому что вытаскивать из них меня было некому. Старался не попадать, потому что не имел возможности выпутаться. У мамы нет денег, у меня нет связей, батя не поможет. Было понятно, что если разобью кому-то лицо или украду машину, то просто закроют и все. Меня проносило, и я выдыхал. Но и, честно говоря, драться я не сильно люблю. Хотя сейчас чувствую себя увереннее.

Сейчас можно кому-то съездить по роже. Потом просто посижу сутки, или отдам пять рублей, или сколько там штраф за сломанную челюсть? Я не сильно в этом разбираюсь. Может, коробку конфет? (смеется). Но это крайняя мера, на это повод должен быть.

Записал Алексей Зимин

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