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«Главное — чтобы было на кого закинуть ногу»

Социопат Мот понял, что не бессмертный и нашел свободу в семейной жизни

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Джинсы Neil Baret, бомбер Christopher Kane, майка Balmain, рубашка Saint Laurent, кеды Adidas by Alexander Wang. Одежда и обувь из новой коллекции ЦУМа
Джинсы Neil Baret, бомбер Christopher Kane, майка Balmain, рубашка Saint Laurent, кеды Adidas by Alexander Wang. Одежда и обувь из новой коллекции ЦУМа
Фото: Алексей Константинов

Уроженец Кубани Матвей Мельников, более известный под сценическим псевдонимом Мот, — считается одним из самых талантливых молодых рэперов страны. Он обожает джаз, Человека-паука и жену. Этого интеллигентного разностороннего человека «Лента.ру» пригласила в электродепо «Измайлово», попросив креативного директора мужских коллекций ЦУМа Риккардо Тортато подобрать герою подобающий образ. После съемки прямо на путях Мот поделился мыслями о возрасте бессмертия, семье, свободе и других ценностях взрослого человека.

О возрасте

У меня с детства в голове сложилась некая картина: к двадцати восьми годам женюсь, к тридцати — появится ребенок. Ну и машина, квартира. Все по списку. Классическое представление о том, какой должна быть жизнь состоявшегося мужчины. Главный индикатор — это сочетание материальных и семейных ценностей, которыми ты либо обзаводишься, либо нет.

Для меня тридцать лет — время подвести первые итоги. Хотя, может, и вторые. Первые были в восемнадцать: когда ты еще ничего не понимаешь, считаешь, что ты бессмертный, что у тебя вагон времени, минимум две жизни впереди, ты все успеешь, и даже если тебе в упор выстрелят в голову, ничего не будет. Ближе к тридцати приходит понимание, что ты уже понаступал на грабли, уже понял, где твои слабые зоны, куда двигаться не стоит, а куда все же можно.

Мне еще двадцать семь, и все происходит так, как задумывалось, но могу догадываться, что через три года может начаться кризис. Когда нужно будет переосмыслить жизнь. Конечно, все поменяется не так сильно, как было с восемнадцати до двадцати пяти.

О ценностях

В моей системе ценностей исключена невоспитанность. И это не потому, что я задвигаю что-то по-пацански или по-краснодарски. Просто ты растешь в Краснодаре и знаешь, что определенный набор принципов у пацанов был всегда превалирующим аргументом. В лейбле Black Star я всегда был одним из самых младших, поэтому один из основных принципов для меня — это уважение к старшим. Если даже ты прав, ты не можешь пойти против более взрослого. Сейчас я на это обращаю внимание — особенно когда не встают при старших, резко перебивают или обращаются на ты. Это недопустимо.

Семейные ценности важны для меня не меньше. Я их тоже не на ровном месте выдумал. Мои бабушка и дедушка в браке шестьдесят пять лет. Родители очень давно вместе. Мужчины в нашей семье демонстрируют на собственном примере, что такое правильная семья, каким должен быть счастливый брак. Мне ничего не оставалось, как продолжить эту традицию — найти человека, с которым я буду идти по жизни дальше.

О семье

Я стал мужем в двадцать шесть лет. В двадцать семь обвенчался. Семейная жизнь многих тяготит, а меня вдохновляет, окрыляет, подпитывает. В первую очередь это сказывается на творчестве. И вообще в глазах других я выгляжу более солидно. Не просто пацанчиком, который что-то поет ни о чем, а серьезным человеком, который осознает то, о чем поет.

Говорят, штамп в паспорте ничего не меняет. Не соглашусь. Получая официальный статус, ты становишься более уверенным в своих отношениях. Многие ситуации начинаешь воспринимать философски. Спокойнее реагируешь на то, что еще пару дней назад, когда не было штампа, могло выбить тебя из колеи. Не потому что тогда ты был другим, а потому, что просто иначе мыслил.

С приобретением статуса мужа тебе прилетает еще и огромная ответственность. Теперь нужно заботиться о своей семье, обеспечивать ее. Уже не прокатит отмазка: давай лучше порубимся в приставку, а на работу я пойду завтра. Мои родители много сил вложили в мое воспитание и образование. Теперь я не имею права облажаться.

О женщинах

Я знаю, чего хочет женщина. Сегодня она хочет одно, а завтра — другое.

Я нагулялся. Осознание этого приходит в тот момент, когда смотришь на человека противоположного пола и понимаешь, что кроме него больше никого не хочешь видеть. Когда он тебе подходит и внешне, и внутренне. Когда процесс goolge-поиска в голове сам собой останавливается. Когда в людном месте ты не ищешь ту, которая тебе могла бы понравиться, пусть даже на одну ночь.

Раньше я мог в полночь сидеть дома и думать, что делать, где бы затусить. Позвонил бы кентуха, и мы бы куда-нибудь сорвались. А сейчас меня куда-то зовут, а я отвечаю: «Блин, чувак, мы уже спать ложимся». И ты так отвечаешь не из-за того, что иначе тебя поругает жена, а из-за того, что у тебя в принципе все в жизни по-новому. Тебе самому уже не хочется куда-то ехать, бухать, тусить. Удовольствие для меня — лечь на кровать и посмотреть кино. Просто хочется поваляться в обнимку с женой. Ведь главное — чтобы у человека было на кого закинуть ногу.

О тусовках

Мы семья социопатов. Большие тусовки не любим. Но и я не пропал совсем для общества после того, как женился! Может, с кем-то мы реже видимся, но не потому, что меня поглотила семейная жизнь. Просто кому-то из моих друзей до сих пор интересно пойти в стрипушник, а мне уже нет.

Даже если ты женат, у тебя должна оставаться возможность собираться мужской компанией. У ребят свои разговоры, свои шутки, никакой цензуры. Мы встречаемся с пацанами пару раз в месяц. Иногда, правда, с нами приходят девушки, но мы отсаживаем их за отдельный стол.

Меня нельзя вывести себя. Я стараюсь попросту не растрачивать свои нервы. Конечно, когда что-то совсем переходит границы, могу вскипеть. Как-то себе выбил костяшку на руке, ударил шкаф. Но это был пик. В этот же день мы встретились с друзьями, которые, увидев мою руку, были очень удивлены. Неужели подрался? Где? С кем? Мало кто может представить меня в ярости.

Записал Алексей Зимин

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