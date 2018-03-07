У Putin Team появилась «Путеводная звезда»

Российские эстрадные исполнители записали гимн движения Putin Team («Команда Путина»), а также представили видеоклип. Об этом в среду, 7 марта, сообщает Национальная служба новостей.

«Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего», — отметил продюсер Игорь Матвиенко.

Композицию под названием «Путеводная звезда» исполняют Smash (Андрей Ширман), Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа «А-Студио», Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша, Тимати. Музыку к песне написали Андрей Ширман и Владимир Чиняев, авторы слов — Андрей Ширман, Лара Д’Элиа, Александр Сахаров, Тимур Юнусов, Владимир Чиняев.

В клипе также снимаются телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, олимпийский чемпион Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong (Владимир Чиняев).

О создании общественного движения в поддержку президента Владимира Путина в начале ноября 2017 года объявил российский хоккеист Александр Овечкин. Он пояснил, что движение — «не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну».

К настоящему моменту к Putin Team присоединились певец Николай Басков, актеры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков, певицы Полина Гагарина, Зара, спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко, шахматист Сергей Карякин, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, актриса Анастасия Заворотнюк, режиссер Федор Бондарчук и DJ Smash.

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