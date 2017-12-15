Тимати сфотографировался с Путиным и собрал рекорд по лайкам

Хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, сделал совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Снимок опубликован в Instagram артиста.
«Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам все это время работал не зря», — подписал свой пост Тимати.
Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам все это время работал не зря. И хоть мои заслуги перед Отечеством пока, несоизмеримо малы по сравнению с Президентом, есть хороший стимул расти )) Для меня вчерашний день, окончился одной из самых ярких встреч уходящего года !!! Теперь только вперёд 🇷🇺💪🏼💯 !!!
С момента публикации фотография набрала более 1,3 миллиона отметок «мне нравится», что стало рекордом по лайкам среди снимков Тимати в социальной сети.
«Для меня вчерашний день окончился одной из самых ярких встреч уходящего года», — добавил Юнусов.
Ранее в декабре Тимати выпустил свой лучший трек — сингл «Тантум Верде Форте», ставший мемом, появился в Apple Music.