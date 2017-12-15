Тимати сфотографировался с Путиным и собрал рекорд по лайкам

Хип-хоп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, сделал совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Снимок опубликован в Instagram артиста.

«Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам все это время работал не зря», — подписал свой пост Тимати.

С момента публикации фотография набрала более 1,3 миллиона отметок «мне нравится», что стало рекордом по лайкам среди снимков Тимати в социальной сети.

«Для меня вчерашний день окончился одной из самых ярких встреч уходящего года», — добавил Юнусов.

Ранее в декабре Тимати выпустил свой лучший трек — сингл «Тантум Верде Форте», ставший мемом, появился в Apple Music.

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