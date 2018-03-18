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Цискаридзе проголосовал с балетом

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Солист Большого театра Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента России в окружении балерин. Об этом сообщает портал «Народные новости».

На избирательный участок в городе Артем в Приморском крае он пришел в сопровождении девушек в балетных платьях. После короткого общения с прессой он направился к кабинкам для голосования.

Выборы президента России пройдут во всех 85 субъектах страны. В Приморье избирательные участки открылись в 01:00 мск. В настоящий момент доступ к урнам открыт на всей территории Дальневосточного федерального округа.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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