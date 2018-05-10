Медведев предложил Дворковичу новое место работы

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил исполняющему обязанности вице-премьера Аркадию Дворковичу возглавить фонд «Сколково». Об этом в четверг, 10 мая, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

С момента создания фонда в 2010 году «Сколково» возглавляет глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Он отвечает за отношения организации с госорганами и определяет направления развития, а также является сопредседателем совета фонда, отмечает издание.

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Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, уточняет один из собеседников «Ведомостей».​ По уставу фонда, председатель его правления избирается на два года советом этой организации. Процедура замены президента в этом документе не прописана.

Смена руководителя фонда «Сколково» могла потребоваться из-за того, что Вексельберг попал под санкции США. С фигурантами этого перечня американцам и компаниям из США нельзя вести бизнес.

Медведев 7 мая назвал кандидатуры на посты первого-вице премьера и заместителей председателя правительства. Фамилии Дворковича не было в списке.

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