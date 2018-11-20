Реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) населения России выросли в октябре на 1,4 процента в годовом выражении, следует из материалов Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

По сравнению с сентябрем текущего года рост составил 4,3 процента. В абсолютном выражении денежные доходы россиян в октябре равнялись 33,3 тысячи рублей, что на 5,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и на 5,1 процента — по сравнению с сентябрем.

В 2018 году реальные располагаемые доходы населения падали трижды: в октябре на 6,8 процента в годовом выражении, в августе — на 0,9 процента, и в сентябре — на 2,5 процента.

По итогам 2017 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 1,7 процента. Падение фиксировалось последние четыре года — начиная с 2014-го.

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